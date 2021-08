Paris Hilton wil tien verschillende jurken aan tijdens bruiloft

De planning is in volle gang en volgens Hilton behoorlijk stressvol tot nu toe. „Het wordt een driedaags evenement. We zijn heel veel van plan”, vertelde ze aan Jimmy Fallon in The Tonight Show.

De realityster is naar eigen zeggen geen moeilijke bruid, maar vindt één trouwjurk toch een beetje weinig. „Er moeten veel jurken zijn, waarschijnlijk tien. Ik houd ervan om van outfit te wisselen.”

Fans die benieuwd zijn naar de trouwdag(en) van Hilton en haar verloofde Carter Reum, krijgen dat te zien in haar aankomende realityserie Paris In Love. „Ik wilde dat fans kunnen zien dat ik mijn prins op het witte paard heb gevonden”, zei de realityster over de reden om de camera’s weer toe te laten in haar leven.