’Au bout des doigts’ ✭✭✭

Terwijl het straatschoffie wegsprint, blijft conservatoriumdirecteur Pierre (Lambert Wilson) verdoofd in de stationshal achter. Hoog tijd dat dit muziektalent de juiste scholing krijgt.

Mathieu blijkt daar geen enkele trek in te hebben, maar heeft weinig keuze wanneer hij tot een taakstraf wordt veroordeeld en Pierre hem een plek als schoonmaker op het conservatorium aanbiedt. Daar krijgt de ruwe diamant intussen pianolessen van een topdocent (Kristin Scott Thomas). Zij leert hem om zijn worstelingen te kanaliseren door ze in complexe muziekstukken te stoppen.

Die worstelingen worden door regisseur Ludovic Bernard gretig in het rond gestrooid. Van flashbacks naar Mathieus jeugd en arme gezinssituatie tot een nieuw liefje dat uit een beter milieu komt. Bernard bouwt drama op door er simpelweg steeds meer drama bij te verzinnen. Zijn film komt daarmee vooral over als een verzameling vluchtige clichés, met een aangrijpend bedoelde climax als dieptepunt. Gelukkig beheerst het matige scenario de film niet volledig. Laat dat maar over aan de altijd fijne Kristin Scott Thomas en Lambert Wilson.