BN’ers uiten kritiek op protestactie: ’Geen plek op ic voor #Ikdoenietmeermee’

Onder de hashtag #Ikdoenietmeermee zeggen artiesten als Famke Louise, Tim Douwsma en Bizzey de regels tegen de verspreiding van het coronavirus niet meer respecteren. Sterren als Tim Knol en Jack van Gelder begrijpen helemaal niets van deze actie.

Tim Knol

Tim Knol is niet blij met de actie #Ikdoenietmeermee, laat hij op Instagram weten. Daarom schreef de zanger een lied, waarin hij zijn woede uit. „Beetje boos wakker geworden vanochtend. Hier een liedje”, schrijft Knol onder de video van het nummer Shooting Words op Instagram. „Over die vervelende hashtag van die vervelende BN’ers die heel gevaarlijk aan het doen zijn op hun sociale media accounts.”

Jack van Gelder

Jack van Gelder vindt dat de BN’ers die meedoen aan het verzet tegen het coronabeleid, ook geen medische hulp moeten krijgen. Dat schrijft de sportjournalist in een boze reactie op Twitter. „Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening maar als iemand van deze ’actiegroep’ corona zou krijgen, moet er ook geen aanspraak gemaakt worden op medische hulp of, erger nog, ic-zorg”, aldus Van Gelder.

Claudia de Breij

Ook Claudia de Breij laat van zich horen. Op Twitter schrijft de cabaretier: „Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijv. Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.”

#Ikdoewelmee

De protestactie tegen de coronaregels van het kabinet heeft ook een tegenbeweging in gang gezet. Behalve de hashtag #Ikdoenietmeermee, was ook de hashtag #Ikdoewelmee maandagavond op Twitter trending.

Veel zorgpersoneel haalde hard uit naar de oproep van de BN’ers om vooral geen coronaregels van de overheid meer op te volgen. „Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC”, verzucht recoveryverpleegkundige Don Roelofsen uit Den Bosch. „Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen doen.” Zijn irritatie krijgt veel bijval.