Prins Harry presenteert loting WK rugby

Prins Harry tijdens een rugbytraining in het Twickenahm-stadion in Zuid-West Londen. Ⓒ ANP

Prins Harry presenteert op 16 januari de loting voor het WK rugby in 2021 op Buckingham Palace. De bekendmaking welke mannen-, vrouwen- en rolstoelrugbyers het tegen elkaar opnemen, is live te volgen via sociale media.