Prinses Delphine wil familieleden niet verplichten om dansshow te kijken

De buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert werd vorig jaar officieel erkend na een lange juridische strijd. Haar deelname was een grote verrassing in eigen land. De 53-jarige Delphine doet dat puur voor het goede doel, benadrukt ze. „Twee jaar geleden hebben ze me ook gevraagd om deel te nemen. Toen heb ik nee gezegd omdat ik dacht dat ik te oud was en doodsbang was om mezelf compleet belachelijk te maken. Dit keer dacht ik: no fear, weg met die angst. Vooral omdat ik hiermee een goed doel steun: de Make a wish foundation.”

De voorbereidingen liepen eerder deze maand wel spaak toen Delphine besmet raakte met het coronavirus. Daardoor moest ze een aantal trainingen missen. Nog altijd ervaart ze de gevolgen van het virus. „Het was niet makkelijk om de training te hervatten; ik was snel buiten adem en voel me nog altijd uitgeput. Maar ik oefen zolang mijn lichaam het aankan, opgeven zit er niet in.”

De eerste uitzending van Dancing with the stars is te zien op 4 december.