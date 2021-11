’Britney Spears wil rechtszaak aanspannen tegen vader’

De krant baseert zich op een ingewijde, die zegt dat Britney haar vader verwijt dat hij haar leven de afgelopen jaren heeft verpest. „Hij had totale controle over alles, van haar financiën tot haar wens om een kindje te krijgen”, citeert de krant de bron. De advocaat van Britney, Mathew Rosengart, wilde niet bevestigen of er inderdaad een rechtszaak op handen is. „Wat de toekomst voor Britney biedt, is aan één persoon. En het is de eerste keer dat we dit in tien jaar kunnen zeggen, maar het is nu aan Britney”, zei hij. „Maar we willen Jamie graag onder ede krijgen en hem ondervragen.”

Jamie Spears ontkent het wangedrag en zei eerder dat hij altijd het beste voor zijn dochter had gewild. Hij werd in 2008 aangesteld als curator nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg. Britney mocht nergens meer alleen naar toe, had geen beschikking over haar bankrekening en was verplicht een spiraaltje te dragen terwijl ze graag nog een kind wilde.

Nadat de rechter in Los Angeles vrijdag haar ondertoezichtstelling had opgeheven liet de zangeres op social media weten het niet te kunnen bevatten. „Beste dag ooit!!!”, schreef ze op Instagram.