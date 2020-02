The Walking Dead seizoen 10B: ’Die zombies zijn maar bijzaak’

Khary Payton als Ezekiel: ’Na die grote vechtpartijen met zombies was ik kapot, maar ook zeer voldaan.’

Wát een cliffhanger was dat in november vorig jaar, toen halverwege seizoen 10 van horrorserie The walking dead (TWD) onze favoriete overlevers werden achtergelaten in een grot vol zombies. De liefhebbers kunnen vanaf vanavond weer meeleven met Daryl, Carol, Michonne en de rest, in hun eindeloze strijd tegen de vraatzuchtige ’walkers’.