Robin Martens bevallen van eerste kindje

„Dit gevoel is onbeschrijfelijk, ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld”, schrijft Martens maandag op Instagram. „Jij en je vader zijn het mooiste wat me is overkomen! De harige lievelingswezens zijn ook blij met jouw komst. Wij zijn compleet!”

„Lieve Makéna, je bent echt perfect”, gaat Martens verder. „Mama is zo verliefd op jou en papa! Je bent zo lief, ik ga je heel veel kusjes geven en de hele dag naar je kijken!”

De actrice maakte in maart bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kind. Als het aan Martens ligt, blijft het niet bij één zwangerschap. Eerder liet ze al weten dat ze het liefst een gezin met drie kinderen wil.