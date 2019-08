Giel Beelen schaamt zich na Songfestivalmisser

Het enfant terrible van het Nederlandse disjockeygilde weet zelf als geen ander dat hij het dit keer niet bij het rechte eind had, toen hij eind mei liet vallen dat de procedure rondom de verkiezing van de organisatiestad ’een toneelstuk’ was. De dj stelde in zijn ochtendshow dat er allang was besloten in welke stad het Songfestival zou worden georganiseerd. „Ik heb uit zeer betrouwbare bron... dat ik weet dat het Maastricht is!”, ’verklapte’ hij.

„Nu doen ze natuurlijk net alsof je je nog kunt aanmelden. Zoals dat gaat weet je wel, net als een sollicitatie waarbij je al lang weet wie de baan gaat krijgen, maar dan móet je eerst even een sollicitatie hebben. Dus ik denk dat ze eerst netjes de plannen laten binnenkomen, om daarna te zeggen: ’Nou, we hebben gekozen voor Maastricht!’ Let op mijn woorden!”

Ter illustratie van zijn schaamte, deelde Giel direct na de uitslag een video op Twitter, waarin te zien is dat hij, met het schaamrood op de kaken, een zak over zijn hoofd trekt. Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival, kan de actie wel waarderen. Hij schrijft: „Excuses aanvaard!” Twitteraar Ed de Rover heeft minder vleiende woorden over voor Giel: „Kuttekop met je Maastricht.”