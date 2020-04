Selena Gomez klaagt gamebedrijf aan

In de rechtbankdocumenten, die TMZ in handen heeft, hebben de advocaten van de muzikante onder meer een coverfoto van Selena voor modetijdschrift Flare opgenomen als bewijsmateriaal. De animatiefiguur die in de app centraal staat is getekend in precies dezelfde pose, en met dezelfde outfit aan.

In de papieren stelt Selena dat ze jarenlang heeft gewerkt aan haar eigen merk, waardoor ze nu zo’n 800.000 dollar per sponsorpost op sociale media verdient. Haar reputatie zou worden geschaad als ze geassocieerd wordt met de game, die volgens haar ook nog eens vol bugs zit. Ze vraagt om een schadevergoeding, een deel van de opbrengsten tot nu toe en eist dat de makers haar niet meer opnemen in de app.