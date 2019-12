Ⓒ William Rutten

Roy Donders bindt voor Dancing on Ice de kunstschaatsen onder. De stylist van het zuiden weet niet wat hem overkomt, sinds hij is gaan trainen. „Mijn lichaam is dat helemaal niet gewend. Ik heb nog nooit zulke brede bovenbenen gehad. Nou ja, als de boel maar niet gaat hangen, vind ik het goed!”