De grote moederspin waakt voor de entree van het museum. Ⓒ Foto Antoine van Kaam

Van onze huidige selfie-cultuur, waarin we altijd alleen de positieve, opgewekte, succeskant van ons bestaan benadrukken, zou Louise Bourgeois (1911-2010) niets begrepen hebben. De Franse kunstenares liet in haar werken juist de mens op zijn kwetsbaarst zien. Als hij faalt. Als hij als een gewond dier over de grond kruipt. Als hij zich schaamt, boos, jaloers of zelfs ronduit agressief is.