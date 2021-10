Petitie tegen echte pistolen op filmsets na ongeluk Alec Baldwin

Albuliwi was bevriend met Hutchins en startte op website Change.org een petitie om voor elkaar te krijgen dat er geen echte pistolen meer zullen worden gebruikt in Hollywood. Hij hoopt minimaal tienduizend handtekeningen te behalen en heeft dat doel in een dag tijd al bijna behaald.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de politie is dat nog aan het onderzoeken. Wel is duidelijk dat Baldwin niet wist dat er een kogel in het pistool zat en ook de assistent-regisseur die hem het wapen overhandigde was daarvan niet op de hoogte.

Crewleden van de film vertelden aan de Los Angeles Times dat een stuntman al eerder per ongeluk schoten had gelost met hetzelfde wapen. Uren voor het fatale ongeluk met Baldwin was een deel van de filmploeg al weggelopen van de set, onder meer omdat de veiligheidsprotocollen niet strikt werden nageleefd.