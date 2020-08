Camilla deelt haar boekenlijst aan mensen ’om te ontsnappen’

„Ik ben blij om weer een paar van mijn favoriete boeken te delen”, schrijft Camilla op Twitter. „Ik weet dat het in deze tijd een beetje ambitieus is om het strandboeken te noemen, maar ik hoop dat ze een ontsnapping kunnen bieden.”

Het lijstje bestaat uit The Woman in White van Wilkie Collins, Girl van Edna O’Brien, de Roy Grace-serie van Peter James, The Queen’s Necklace van Alexandre Dumas en The Island van Victoria Hislop.