Gayscene beviel Martien Meiland niet

„Erica en ik kenden elkaar al zo lang en in die gayscene had ik het gevoel dat ik steeds iemand moest ’scoren’. Dat was helemaal niet goed”, vertelt Martien in de nieuwe WENDY.

Martien Meiland kwam in 2001, op zijn veertigste, uit de kast. Dat leidde tot een scheiding met zijn vrouw Erica, met wie hij jaren later hertrouwde om naar een chateau in Frankrijk te emigreren. Zij vertelt: „Ik heb zo veel tranen gelaten. Ik heb me gek gepraat, gek gehuild, maar uiteindelijk is er één medicijn: de tijd. Die heelt alles.”

„Het moest slijten, die pijn en de breuk. Ik vond het zo raar allemaal. Zo vreemd. Ik dacht: hoezo nu ineens? Iemand verandert gewoon. Hij ging raar praten, heel druk doen, andere kleding aandoen, zich opmaken. Dat is uiteindelijk weer tot rust gekomen.”

Fase

Martien: „Toen ik in Amsterdam woonde, ging ik iedere week een dagje naar Sassenheim om gezellig samen te eten en te koken. Toen ik vervolgens in Noordwijk aan Zee ging wonen en Erica honderd meter verderop zat, Maxime in het tuinhuisje bij mij, hebben we gezegd: ’Waar zijn we mee bezig? Laten we alles maar op een grote hoop gooien en weer samen verder gaan.’ Die fase van mij, ach, het was een soort zoeken. Ergens vond ik het wel gezellig, die gaybars. Nooit vechten, altijd dansen, een goede sfeer. Maar ik kwam erachter dat het toch niets voor mij was.”

Martien en Erica benaderden zelf John de Mol met het format voor Chateau Meiland. De realitysoap scoorde twee seizoenen hoge kijkcijfers en won de Televizier-Ring. Martien: „Het klinkt gek, maar die bekendheid komt maar niet binnen. Mede doordat we hier wonen. Ik vind het ook niet speciaal. Misschien is het over een halfjaar weer voorbij en dat is dan ook prima. Ik wil niet op tv om bekend te zijn, ik vind het voor SBS6 leuker dan voor onszelf dat wij zo’n kijkcijferkanon zijn.”

Chateau Meiland keert terug met kerst. Kerst op Chateau Meiland is te zien op 16, 17, 23 december en een dubbele uitzending op dinsdag 24 december om 20.30 uur op SBS6.