Meghan wint juridische strijd om brief aan vader

Thomas Markle, de vader van Meghan, lekte in 2018 een brief van zijn dochter aan de Britse krant. Hierop stapte de hertogin van Sussex naar de rechter omdat ze vond dat haar auteursrecht en privacy waren geschonden.

De rechtbank ging akkoord met die klacht en droeg de krant op om excuses te publiceren. Maar The Mail on Sunday ging daartegen in hoger beroep. De rechtbank heeft het beroep van The Mail on Sunday donderdag afgewezen.