Actrice Stijn Fransen in verwachting van eerste kindje

Op het platform deelt Stijn een foto van zichzelf en haar babybuik. „Coronakilo’s? Nee hoor, want al 20 weken lang is er een extra leventje heel hard bezig om te groeien in mijn buik”, schrijft ze erbij.

De actrice spreekt van het ’grootste project’ waar ze ooit aan is begonnen. „Wat is zwanger zijn onwijs bijzonder”, voegt ze eraan toe.

Stijn is vooral bekend door haar rol als Sam Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. In 2018 verliet ze de soap.