Playboy-model Brittny Ward en oud-F1-coureur Jenson Button eindelijk getrouwd

Button en Ward hadden eigenlijk al op 6 juli 2019 willen trouwen, maar een ongeplande zwangerschap deed hen besluiten de ceremonie uit te stellen. In mei 2020 liet Brittny weten dat hun bruiloft in de zomer van 2021 zou plaatsvinden, maar ook toen moest de datum worden verplaatst vanwege de pandemie.

Zaterdag was het dan eindelijk zover en stapten de twee in het zonovergoten Palm Beach in Florida in het huwelijksbootje. Ze hebben samen inmiddels twee kinderen, zoon Hendrix en dochter Lenny Monrow.

Jenson was eerder verloofd met model Louise Griffiths. Tevens gaf hij al zijn jawoord aan model Jessica Michibata, in 2015 gingen de twee uit elkaar. Een jaar later sloeg Button zijn huidige vrouw aan de haak waarna zij zich in 2018 verloofden.