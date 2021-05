Disney-ontwerper over kritiek Sneeuwwitje-attractie: ’Fantastisch gedaan!’

In een lokale krant uit San Francisco werd onlangs een verhaal gepubliceerd over de nieuwe uitvoering van Snow White’s Enchanted Wish, een darkride-attractie waarbij de bezoeker in een karretje door het verhaal van de Disneyfilm Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen wordt gevoerd.

Aan het einde is te zien hoe de prins Sneeuwwitje ’tot leven’ kust, wat stuitte op weerstand van de journalist die het stukje schreef. Volgens haar kon het anno 2021 niet dat kinderen zo wordt geleerd dat het oké zou zijn om anderen te zoenen als zij daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven.

Op Twitter verdedigt Shull zijn collega’s die aan de attractie hebben meegewerkt. „Door de jaren heen kunnen culturele verschillen zich voordoen, maar we moeten wel erkennen dat de attractie accuraat is wat betreft het verhaal waarop de film is gebaseerd. Mensen mogen het verhaal natuurlijk niet leuk vinden, maar het ontwerpteam heeft het fantastisch gedaan!”