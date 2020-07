Orlando Bloom onder vuur

Het concept van deze drama’s is inmiddels beproefd. Zo werd Navy Seal Mark Wahlberg in Lone survivor op de hielen gezeten door hordes Taliban-strijders. En trok commando Chris Hemsworth in 12 Strong naar Afghanistan om hele terroristenclans in de pan te hakken.

In The outpost is het Orlando Bloom die door de Taliban in het nauw wordt gedreven. Bloom speelt luitenant Keating, commandant van een Amerikaanse buitenpost in de Afghaanse Kamdesh-vallei. Zijn missie: het frustreren van de wapensmokkel vanuit Pakistan en het aanhalen van de banden met de lokale bevolking. Het blijkt een hopeloze opgave, want de mannen waarmee hij overdag onderhandelt, beschieten ’s nachts met hun Kalasjnikovs de legerbasis. Wanneer de Taliban een grote aanval plannen, zetten de Amerikanen zich schrap.

De Israëlisch-Amerikaanse cineast Rod Lurie – zelf afgestudeerd aan de militaire academie van West Point – regisseerde deze film over de waargebeurde slag die plaatsvond op 3 oktober 2009. Zijn dramatisering van deze slachtpartij is vakkundig maar voorspelbaar en loopt over van macho-clichés. Waarna het een uur lang bommen, granaten en eremedailles regent.

✭✭✭ (3 uit 5)