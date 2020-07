SYLVIE: ’VOLGENDE MAAND ga ik TROUWEN’

Sylvie Meis met haar verloofde, Niclas Castello. Ⓒ HH/ANP

Ze had nu al getrouwd moeten zijn, tot corona roet in het eten gooide en SYLVIE MEIS haar tweede huwelijk – ditmaal met kunstenaar NICLAS CASTELLO – moest uitstellen. Maar, zo verklapt ze nu: HET GAAT ER VOLGENDE MAAND TOCH ECHT VAN KOMEN! „We trouwen in Florence en gaan VIER DAGEN feestvieren.”