Verwijtende potten, ketels en karma

Geef toe, ook jij smulde van de blokkerige zwartwit beelden waardoor we getuige waren van de scheve schaats die Arda met Eline rijdt. Want laten we eerlijk zijn: dat is waarom we naar Temptation Island kijken, toch? Keihard vreemdgaan willen we zien. Gebroken harten, hysterische tranen, alles. Nou, dat zagen we.