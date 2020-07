Ook Broadway-collega hekelt divagedrag Lea Michele

Ⓒ Getty Images

Opnieuw heeft een oud-collega van Lea Michele zich negatief over haar uitgelaten. Craig Ramsay, die in 2004 met de actrice op de planken stond in het Broadway-stuk Fiddler on the Roof, noemt haar in de podcast Behind the Velvet Rope van David Yontef ’een verachtelijk en vreselijk mens’.