Minister figureert in DRIES’ coronaclip

Eigenlijk was het, volgens Dries, een idee van programmamaker SVEN KOCKELMANN, bij wie hij elke dag op de radio te horen is. Roelvink: „Hij belde me ’s avonds op en dat doet hij anders nooit. ‘Moet jij niet wat met jouw lied over Nederland doen,’ zei hij. Niet wetende wat er allemaal nog meer stond te gebeuren, heb ik vervolgens tekstschrijver BRAM KONING gevraagd aan de slag te gaan. Binnen twee uur was 90 procent van de tekst al klaar. Toen ik het stond in te zingen werd ik gevraagd een paar regels op te nemen voor dat andere lied, Zon. Dat ging in een moeite door. Ja, je kan het allemaal ook niet doen. Maar stel nou dat iemand er wél steun aan heeft, dan is het toch al de moeite waard?”

Samen staan we sterk is straks via Spotify te beluisteren en de clip, die PRIVÉ als eerste kan laten zien, staat op YouTube. Opvallende verschijningen daarin zijn minister HUGO DE JONGE en ook THIERRY BAUDET.