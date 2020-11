De Scheetjes zien minigolfbaan veranderen in zwembad

„Het komt altijd goed bij de Scheetjes, alleen weer een hoop werk aan de winkel”, aldus Karin, die positief blijft. Hoeveel schade er is, weet het stel nog niet. Dat kunnen ze pas bekijken wanneer het water weg is.

De Scheetjes waren in 2018 te zien in Ik Vertrek, waarbij ze gevolgd werden met hun avontuur op Bonaire. Er ging toen van alles mis toen ze hun droom wilden realiseren. Een zeecontainer werd leeggeroofd, een vergunning voor de golfbaan bleef uit en financieel wisten ze amper het hoofd boven water te houden, toch wisten ze ondanks alles de midgetgolfbaan uit de grond te stampen. Ook was het stel begin dit jaar te zien in hun eigen realityserie, De Scheetjes: bouwen op Bonaire. Wederom kregen Hans en Karin een uitdaging voor hun kiezen toen zij een resort wilden bouwen.