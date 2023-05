Veroordeelde oud-presentator Rolf Harris (93) overleden

Harris werd in 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden voor het misbruiken van vier minderjarige meisjes en een vrouw tussen 1968 en 1986. Na drie jaar mocht hij de gevangenis verlaten.

Voor Harris werd veroordeeld vanwege misbruik, was hij jarenlang een populaire presentator. Nadat hij van 1960 tot 1962 in Australië had gewerkt bij de kindertelevisie, verhuisde Harris definitief naar het Verenigd Koninkrijk en werkte niet alleen daar in het tv-amusement, maar presenteerde ook in Canada een tv-serie. Vanaf 1967 presenteerde hij de Rolf Harris Show, die muziek en schilderen verbond. In 1969 scoorde Harris een grote muzikale hit met Two Little Boys. Daarmee scoorde hij in het VK een nummer 1-hit.

Dankzij zijn tv-werk werd hij een van de bekendste kunstenaars van het Verenigd Koninkrijk. In 2005 kreeg hij de opdracht om een officieel portret van koningin Elizabeth te schilderen.