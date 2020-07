Laatste beelden Glee-actrice Naya Rivera (33): 'Misschien vinden we lichaam nooit'

De politie hoopt haar lichaam te vinden en naar haar familie te kunnen brengen. Op camerabeelden die door de Ventura County Sheriff’s Office online zijn gezet, is te zien hoe Naya Rivera samen met haar zoontje Josey aankwam bij Lake Piru, waar de twee samen in een huurboot een tochtje gingen maken.

Op de beelden is te zien hoe Rivera kwam aanrijden, parkeerde en vervolgens met haar zoontje en een tas met spullen richting de stijger liep. Even later is te zien hoe de boot wegvaart en het uitgestrekte meer op gaat.

(Tekst loopt verder onder video)

Naya en Josey zouden woensdagmiddag rond 13:00uur zijn vertrokken, waarna de Glee-actrice ging zwemmen in het meer. Terwijl haar zoon nog op de boot zat, in zijn zwemvestje, keerde Naya niet meer terug. Het jongetje werd later slapend aangetroffen toen voorbijgangers in een andere boot hem zagen liggen. Hierop alarmeerden ze direct de politie.

Zoontje maakt het goed

Ryan Dorsey, de vader van de 4-jarige Josey heeft zich inmiddels over de kleine ontfermd. Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is.

Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

De relatie tussen de twee was een tumultueuze. Ze trouwden in 2014, maar waren in 2017 alweer van plan te gaan scheiden. Uiteindelijk zagen ze daar vanaf, om vervolgens in 2018 alsnog de stekker eruit te trekken.