Selena Gomez verwijst ’ruzie’ met Miley Cyrus naar rijk der fabelen

„Miley Cyrus en ik hebben binnenkort allebei een single en we brengen die op dezelfde dag uit”, schrijft Gomez in haar Instagram Stories. „We zijn al vrienden sinds we jong waren. Zin in 25 augustus.” Daarbij plaatst Gomez een video uit de serie Hannah Montana, waarin Cyrus de hoofdrol speelde. In de korte video is ook Gomez te zien, die een gastrol speelde in de tienerserie. De personages in het filmpje ruziën met elkaar over hun muzikale kwaliteiten. Cyrus heeft het bericht van Gomez gedeeld op haar sociale media.

Het nummer dat Gomez vrijdag uitbrengt heet Single soon. Het is een voorproefje van het album waar haar fans al een tijd om vragen. Cyrus brengt de plaat Used to be young uit, die ze opdraagt aan haar loyale fans.