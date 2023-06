Niall Horan negeerde mentale gezondheid tijdens One Direction

„Toen ik een jaar of twintig was, boeide het me allemaal echt niet en ging ik gewoon door met waar ik mee bezig was”, aldus de zanger, die inmiddels een solocarrière heeft opgebouwd en hits scoorde met nummers als Slow Hands en This Town. „Pas toen ik tijdens de coronapandemie wat tijd had om na te denken, besefte ik: ik denk eigenlijk meer na dan dat ik me bewust ben.”

De zanger heeft zichzelf er lang van overtuigd dat er niets met hem aan de hand was, maar hij kampte wel degelijk met paniekaanvallen. Horan probeert, hoewel hij soms „rottijden” doormaakt, positief te blijven, zo besluit hij.