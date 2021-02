Rammelende zoektocht naar Maria

Sylvia Boone (hier helemaal links) moest als eerste het veld ruimen zondag. Ⓒ Foto Elvin Boer

Het tv-programma Op zoek naar Maria trok afgelopen zondag bijna anderhalf miljoen kijkers. Daar kan geen dure reclamecampagne tegenop natuurlijk, zo vlak voordat de musical The Sound of Music half juni al van start hoopt te gaan in het Circustheater in Scheveningen.