Miley Cyrus toont improvisatiekunst nadat topje stuk raakt op podium

Ⓒ Getty Images

Het scheelde niet veel of Miley Cyrus, die voor de Amerikaanse zender NBC een show gaf tijdens oudjaarsavond, had een soort nipplegate-moment. Tijdens het nummer Party in the USA dat zij zong, viel haar zilveren topje uit elkaar.