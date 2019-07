Chance the Rapper kondigt debuutalbum aan

Chance kondigde de komst van zijn langverwachte debuut aan in The Tonight Show met Jimmy Fallon. De Amerikaanse hiphopster bracht in 2012, 2013 en 2016 al wel een aantal mixtapes uit.

In Nederland is Chance vooral bekend van een aantal samenwerkingen waarop hij meedeed, zoals I’m The One en No Brainer met DJ Khaled en recent nog Cross Me met Ed Sheeran.