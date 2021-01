Franse actrice Nathalie Delon (79) overleden

„Rust in vrede, mama”, schrijft hij. Zijn moeder is volgens persbureau AFP donderdagochtend in Parijs overleden aan de gevolgen van kanker.

Nathalie verscheen tussen de jaren zestig en tachtig op het doek met verschillende sterren als Francis Huster, Brigitte Bardot en Virna Lisi. Ze speelde onder meer in The Army of Shadows, Sex Shop, A Romantic Englishwoman en Doctor Justice. Ook nam ze voor een aantal films de regie in handen, waaronder Sweet Lies en Ils appellent ça un accident.

Nathalie was van 1959 tot en met 1963 getrouwd met Guy Barthelemy. In 1964 gaf zij haar jawoord aan Alain Delon. Vijf jaar later kwam ook aan dat huwelijk een einde.