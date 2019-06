Rein Wolfs wil ’divers en spraakmakend’ Stedelijk Museum

Wolfs, die op dit moment nog de rol van directeur van de Bundeskunsthalle in de Duitse stad Bonn vervult, is eveneens in de wolken met zijn nieuwe uitdaging. „Al sinds mijn studietijd in Amsterdam ben ik gefascineerd door het Stedelijk Museum. Het kan bogen op een iconische collectie. Hier te mogen werken heeft dan ook altijd hoog op mijn ambitieagenda gestaan.”

Welke plannen heeft u met het Stedelijk?

„Mijn precieze plannen kan ik nog niet ontvouwen. Daarvoor is het veel te vroeg. Ik begin pas op 1 december in Amsterdam en ik wil eerst met de staf spreken over wat ons te doen staat. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik het museum menselijker en diverser wil maken. Ik zie het museum van de toekomst vooral als een ontmoetingsplek. Waarin bezoekers en kunstwerken in een iets interactievere verhouding tot elkaar komen te staan.”

Waarom moet het museum diverser worden?

„Simpelweg omdat de cultuur om ons heen verandert. Het museum moet niet alleen opgaan in de groeiende toeristenindustrie van Amsterdam en Nederland, maar ook aansluiting vinden bij de veranderende bevolking van de stad en het land. Daarnaast kan en moet dit museum weer spraakmakend zijn. Continuïteit is daarbij belangrijk Het Stedelijk schreeuwt erom een mening in de wereld te zetten. Dat is de laatste jaren door allerlei redenen helaas veel te weinig gebeurd.”

Zal het lukken om snel fit voor de toekomst te worden?

„Ik heb daar alle vertrouwen in. Natuurlijk zijn er de laatste tijd gaten in het personeelsbestand geslagen. Sommige goede conservatoren hebben, na de onzekere tijd die volgde op het pijnlijke vertrek van de vorige directeur Beatrix Ruf, hun heil elders gezocht. Ik wil goed kijken hoe ik die posities weer zinvol kan invullen. Maar in hoofdzaak kan ik aan de slag met een uitstekende staf. Er is echt geen museum in Nederland met meer potentieel dan het Stedelijk.”

Kunnen ook de lokale Amsterdamse kunstenaars op uw aandacht rekenen?

„Zeker. Ik weet dat er intern al veel kennis is over het lokale kunstleven. Met de sluiting van de satelliet-expositieruimte Stedelijk Museum Bureau Amsterdam in 2016 is er onder lokale, jonge kunstenaars veel onvrede ontstaan. Het zou een optie kunnen zijn om Bureau Amsterdam te heropenen. Maar daarvoor is er eerst een grondige inventarisatie nodig. Vooral omdat daarvoor ook extra financiële middelen nodig zijn.”

Wat staat er verder op uw to do-lijstje?

„Eerst maar eens een huis zien te vinden in Amsterdam. Dat zal, vrees ik, nog niet zo eenvoudig zijn. ”