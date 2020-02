Lady Gaga hoopt dat J.Lo en Shakira live zingen bij Super Bowl

„Beter zie ik ze morgen niet playbacken”, waarschuwde Lady Gaga zaterdagavond tijdens haar concert in Miami. „Ik wens iedereen die de halftime show doet heel veel geluk en liefde toe, ook aan de teams die in de Super Bowl tegen elkaar spelen. Het zijn allemaal kampioenen.”

De zangeres weet wat het is om op dat podium op te treden. In 2017 was zij verantwoordelijk voor het rustspektakel. Ook daar refereerde ze tijdens haar optreden zaterdag nog even naar. „Bedankt dat jullie toen zo in mij geloofden. Ik weet nog dat ik daar stond, het was een van de meest speciale, mooiste dingen die me ooit is overkomen. Dankjewel.”

„En nogmaals, al mijn liefde voor iedereen die morgen speelt en optreedt. Ik hoop dat ze zich net zo gelukkig voelen als ik nu.”