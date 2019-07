Reclamefilmpje met Bram Moszkowicz en pittige peuter gaat viraal

In het filmpje is te zien hoe de kleine Do van Dalen behoorlijk haar handen uit de mouwen steekt om geld te verdienen voor een drone. Maar als ze die dan eindelijk heeft, schiet Bram Moszkowicz die uit de lucht.

De kwalitatief hoogstaande video zorgt op de Facebookpagina van de autohandelaar voor veel likes en is al meer dan vierhonderd keer gedeeld. De reacties eronder zijn lyrisch. „Geniaal. Niemand krijgt die brede lach van mijn gezicht vandaag.” En: „Talentje hoor, dat meisje van je.” Ook lacht iemand met een knipoog naar voormalig advocaat Moszkowicz, die in 2013 in hoger beroep definitief voor zijn leven uit het ambt werd gezet: „Gaaf filmpje wederom. Maar ik had een advocaat ingeschakeld.”