’Ant-Man and the Wasp: Quantumania’: psychedelisch universum vol bonte wezens

Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) is altijd erg gesloten geweest over de lange tijd die zij doorbracht in de Quantum Realm. Als haar kleindochter Cassie (Kathryn Newton) tijdens een familiebijeenkomst een manier demonstreert om de wonderlijke wereld waar oma verbleef op afstand te verkennen, dringt dat verzwegen verleden zich echter onhoudbaar op. Helemaal als alle aanwezigen het minuscule universum worden ingezogen waaruit Janet eerder werd gered.

Schrikbewind

Zo belanden Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd) en zijn vrouw Hope alias Wasp (Evangeline Lilly) midden in een burgeroorlog op sub-atomair niveau, samen met hun dochter en haar grootouders. Een van de dingen die oma Janet voor zich heeft gehouden, was dat de Quantum Realm wordt bevolkt door een bonte verzameling wezens, lijdend onder het schrikbewind van Kang the Conqueror. Deze potentaat heeft grote ambities, wat slecht nieuws is voor het hele multiversum én voor Ant-Man. Want Kang neemt Cassie gevangen en dreigt haar te doden als haar vader hem niet het middel verschaft om aan de Quantum Realm te ontsnappen.

Terugkerend regisseur Peyton Reed trapt met zijn derde Ant-Man-film de vijfde fase af van het Marvel Cinematic Universe en neemt ons mee naar een psychedelisch ogende wereld die nóg verder is losgezongen van de onze. Deze afstand maakt het lastig om betrokken te blijven bij alle verwikkelingen, terwijl ook Ant-mans droge humor in zo’n fantastische setting minder goed tot z’n recht komt. De herkenbare familiedynamiek biedt intussen gelukkig wel wat houvast en daarnaast weet acteur Jonathan Majors de terreur van Kang huiveringwekkend sympathiek te verpakken. Zijn betrokkenheid belooft nog wat.

✭✭✭