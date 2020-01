Is deze ondeugende jongeman Rembrandt?

Lievens schilderde dit doek met daarop een vrolijk lachend liefdeskoppel tijdens het minnekozen rond 1626-1627 in Leiden, toen hij net twintig was. Rembrandt was een goede vriend van hem. Ze deelden mogelijk zelfs enige tijd een atelier, maar de twee waren - als het om schilderopdrachten verwerven ging - natuurlijk ook rivalen. Het is bekend dat beide jonge kunstenaars elkaar soms als model voor hun schilderijen gebruikten.

Portret

Volgens Arthur Wheelock is de mannelijke figuur met de wilde bos krullen en aardappelneus Rembrandt. Een man met precies dezelfde uiterlijke kenmerken werd vier jaar eerder al door Lievens geschilderd op zijn doek De kaartspelers. Dat jeugdwerk wordt wel het oudst bekende portret van Rembrandt genoemd.

Het schilderij dat nu geveild wordt, komt uit de privécollectie van J.E. Safra. Het doek werd eerder in 1998 bij Christie’s in Amsterdam ter veiling aangeboden. In 2008 hing het kunstwerk promiment op de grote Lievens-tentoonstelling in de National Gallery in Washington DC.