Madonna stelt tournee uit na opname intensive care

„Op zaterdag 24 juni kreeg Madonna een ernstige bacteriële infectie die leidde tot een verblijf van meerdere dagen op de ic”, vertelt Oseary aan Sky News. „Haar gezondheid gaat vooruit, maar ze staat nog steeds onder toezicht. Een volledig herstel wordt verwacht.”

„Op dit moment moet ze alle verplichtingen onderbreken, waaronder de tour”, aldus de manager. Madonna zou dit najaar een grote tournee gaan maken, The Celebration Tour.

Het is de bedoeling dat de zangeres op 1 en 2 december de Ziggo Dome in Amsterdam aandoet. Concertorganisator MOJO „gaat ervan uit” dat de concerten in december in Amsterdam doorgaan, laat een woordvoerder woensdagavond weten.