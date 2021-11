Van politieman naar tv-presentator: ’Advies gevraagd aan Ellie Lust’

TV

Nipplegate Janet Jackson onderwerp in nieuwe docureeks

De docureeks New York Times Presents zal in een nieuw seizoen aandacht besteden aan ’Nipplegate’, de ophef die ontstond nadat Justin Timberlake tijdens een optreden in de pauze van de Super Bowl in 2004 het korset van Janet Jackson los had getrokken waardoor haar borst kort te zien was op televisie....