Ilse DeLange vervangt Marco Borsato in The Voice Kids

Ilse, die al vaker als coach te zien was in de talentenjacht, vervangt de zanger die vanwege een burn-out een pauze heeft genomen. Marco kondigde begin dit jaar aan zijn werkzaamheden neer te leggen. Een maand later werd bekend dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar was gestrand.

De zanger mist alleen het slot, want alle andere afleveringen zijn al opgenomen. De live-finale vindt plaats op 1 mei en gaat zo zegt RTL Boulevard, ondanks de coronacrisis, definitief door. Hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.