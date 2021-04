Snelle: ’De onbezorgde tijd dat ik geen succes had was wel heel erg leuk’

Zangeres Maan (l.) over maatje Snelle (r.): „Ik zou willen dat meer mensen hem kennen zoals ik.” Ⓒ Martijn van Gelder

Wat goed is komt snel. Het liedje De overkant met Suzan & Freek staat al zes weken bovenaan in de hitlijsten. Lars Bos (25) alias Snelle zet als jurylid bij The voice kids zijn eerste stappen op televisiegebied, heeft een prachtige vriendin en een droomcarrière met gouden platen en nummer 1-hits. Zijn daarmee alle problemen opgelost of beginnen ze pas?