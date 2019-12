Prins Philip (98) weer thuis

Koningin Elizabeth en prins Philip Ⓒ Hollandse Hoogte

Goed nieuws voor prins Philip, hij zal namelijk de kerstdagen thuis doorbrengen. De 98-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth is afgelopen dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis in Londen. Hij was daar vrijdag opgenomen. Wat Philip precies mankeerde, is niet bekendgemaakt.