Gaite Jansen is Hollands glorie in Amerika

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Gaite Jansen speelt de mysterieuse Batty. Wat is haar geheim? Ⓒ foto FOX

Als overvaller is het niet altijd handig om zomaar een huis te kiezen om je schuil te houden. In Leopard skin (FOX, 20:35 UUR) komen drie juwelenrovers op de vlucht in een beklemmende dynamiek tussen twee mysterieuze vrouwen terecht, die de schone schijn ophouden. Een van de hoofdrolspeelsters is onze nieuwe nationale trots actrice Gaite Jansen (31) die na Netflix-serie Peaky blinders, BBC-hit Line of duty en Amerikaanse misdaadserie Jett haar vierde internationale reeks maakt.