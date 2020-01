Kaj van der Ree: ’Ik heb domme fouten gemaakt en biedt excuses aan’

„Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld”, meldt Kaj van der Ree. „Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.”

De NPO en BNNVARA maakten zaterdag bekend per direct te stoppen zijn programma Proefkonijnen en ook zijn vrijdagavondshow op 3FM niet langer uit te zenden. Ook het Rode Kruis, waarvoor Kaj ambassadeur is, reageerde kritisch. Dat is te begrijpen, vindt de presentator. „Ik snap het ook dat organisaties op dit moment niet meer met mij willen samenwerken. Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jonge man ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren.”

Gevolgen

Kaj waarschuwt echter ook dat niet alles wat op sociale media over hem wordt beweerd op waarheid is berust: „Het feit dat ik via social media enkele seksueel getinte contacten heb gehad, wil echter niet zeggen dat alles wat over mij wordt beweerd ook juist is.

Bekijk ook: Rode Kruis wil onderzoek naar ambassadeur Kaj van der Ree

De YouTube-ster hoopt dat de implicaties van zijn gedrag een les zijn voor andere jongeren. „Wat ik verkeerd heb gedaan, kan ik helaas niet ongedaan maken. Wel kan ik proberen om met behulp van mijn bekendheid en mijn ervaring anderen te behoeden voor het maken van dezelfde fouten. Op die manier wil ik graag ook nog iets positiefs halen uit een bijzonder nare episode met grote gevolgen.”