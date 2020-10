Martien Meiland wil Ryanne van Dorst ’te pakken nemen’

„Ik wil winnen”, vertelt hij aan het ANP, „dus ik heb zo’n gevoel dat ik Ryanne echt even te pakken moet nemen. Zij is zo’n brutaal meisje.” Hij hoopt van haar te winnen door snel en veel vragen te stellen. „Je moet hartstikke vlug zijn. Je hebt maar een minuutje”, vertelt Martien.

Maar Ryanne’s strategie wijkt daarvan af. „Snel zijn is niet voldoende, je moet de mensen een beetje ontregelen en tegen elkaar opzetten”, legt ze aan het ANP uit. De zangeres maakt zich daarom geen zorgen om Martien. „Mijn grootste concurrent is Najib, die is ook ontregelend. Daarmee ga je winnen.”

In Wie van de 3, dat in 1963 voor het eerst op de buis was, moeten Ryanne, Martien, Britt en Najib achterhalen wie van de drie kandidaten bijvoorbeeld de echte Elvis-imitator, uitsmijter of datingcoach is. Ieder panellid krijgt een minuut om de drie kandidaten te onderwerpen aan een spervuur van vragen en instinkers. Martien heeft Wie van de 3-coryfeeën als Martine Bijl, Kees Brusse en Albert Mol nog gezien met zijn vader, moeder en broer en zus op de bank. „Dat was zo’n kijkcijferkanon, iedereen kende het. Dit is voor mij puur jeugdsentiment.”