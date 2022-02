Zangeres Laura Jansen teleurgesteld in mannelijke collega’s

Dat deden ze naar aanleiding van de aflevering van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Naast Jansen ondertekenden ook onder anderen Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis de brief.

„Lieve mannelijke collega’s, jullie stilte vandaag is oorverdovend”, schrijft Jansen op sociale media. Ook noemt ze een aantal voorbeelden waar ze zelf mee te maken heeft gehad. „Tijdens het zingen op tv een hand onder mijn bil op de pianokruk waar we allebei op zaten”, „tijdens live tv-uitzending een hand op mijn dij” en „porno op de tourbus. Want ik was de enige vrouw en daardoor ’one of the guys’”, behoren tot de lijst met voorbeelden die Jansen noemt.

De zangeressen vragen in de brief ’een door de sector gesteund meldpunt, waar alle informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag verzameld kan worden en ook actie wordt ondernomen’. „Maar ook dat er onafhankelijke vertrouwenspersonen komen en vrouwen die net met hun zangcarrière beginnen voorlichting krijgen over situaties die zij kunnen tegenkomen, en handvatten hoe hierop te reageren.” Tot slot hopen de schrijfsters ’dat er aan mannen binnen de industrie trainingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag gegeven worden’. Dat is in elk geval een begin, sluiten de vrouwen hun brief af, zodat andere vrouwen niet hetzelfde mee hoeven te maken als zijzelf.