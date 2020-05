Netflix-ster en worstelaar Hana Kimura (22) overleden

Het nieuws is bevestigd door een korte verklaring van haar worstelbedrijf Stardom. Zij vragen om meeleven en gebeden voor haar familie en vrienden. De doodsoorzaak is onbekend.

Op sociale media circuleren geruchten naar aanleiding van haar laatste Instagrampost van vrijdag, waarop ze een foto van zichzelf met haar kat deelde, met afscheidsgroet: Goodbye. Volgens de geruchten zou Kimura veel last hebben gehad van online pesters. Een fan vertaalde een eerder bericht van haar, dat zou luiden dat ze ’geen mens meer wilde zijn’. In een ander bericht zou ze haar dank betuigd hebben aan degenen die haar steunden, gevolgd door de woorden: „Daar hou ik van. Ik ben zwak, het spijt me.”

Hana Kimura begon haar carrière in de ring in 2016 en won datzelfde jaar de junior kampioenschappen voor worstelaars met weinig ervaring. Haar talent werd snel gezien en het bedrijf Stardom lijfde haar in. Ook was ze te zien in een succesvolle realityserie Terrace House: Tokyo, waarin de levens van een aantal jonge mensen die samenwonen in Tokyo, wordt gevolgd.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl