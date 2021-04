Koningin Elizabeth geraakt door wereldwijde steun

„Terwijl wij als familie in een periode van groot verdriet verkeren, is het voor ons allemaal een troost om een eerbetoon aan mijn man te ontvangen, van hen in het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en vanuit de hele wereld”, schrijft de koningin in een bericht dat geplaatst is op het Twitteraccount van het Britse koninklijk huis.

Ze wil iedereen bedanken voor alle steun en vriendelijke berichten die ze de afgelopen dagen heeft gekregen. „We zijn diep geraakt en worden er blijvend aan herinnerd dat Philip gedurende zijn leven een buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen.”

Ook voor haar 95e verjaardag woensdag ontving de Queen vele berichten en gelukswensen, „die ik zeer waardeer.”