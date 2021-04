Oververmoeide Snelle gaat het rustig aan doen

„De afgelopen twee jaar zijn voor Snelle een fantastische, maar ook intense periode geweest. Zijn enorm drukke agenda heeft tot zo’n vermoeidheid geleid dat hij op advies van de huisarts de komende periode rustig aan moet doen”, staat in een verklaring van Snelles management aan RTL Boulevard.

„Aangezien zijn gezondheid het allerbelangrijkste is, houden wij ons aan dit advies. Wij rekenen op jullie begrip.”

De 25-jarige Lars Bos, zoals Snelle in het echt heet, groeide in het afgelopen jaar uit tot een van de populairste artiesten van het land. Momenteel scoort hij een grote hit met Blijven Slapen, een duet met Maan. Vrijdagavond is hij voor het eerst te zien als coach in The Voice Kids op RTL 4.